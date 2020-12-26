Sevindirici haber! Vakalar yüzde 70 düştü  

Kısıtlamalar sonuç verdi.

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında özellikle hafta sonu kısıtlamaların büyük fayda sağladığını ve Elazığ’da vaka sayısında yüzde 70’e yakın oranda azalma olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, “Ayrıca test ve vaka sayısı oranlamasında yüzde 30’larda olan rakam, yüzde 25’lere ve bugün itibari ile yüzde 10’lara kadar düşmüş oldu. Elazığlı vatandaşlarımız sağ olsunlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami riayet gösteriyor” dedi.

Covid-19’la mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00’de başlayan ve 56 saat sürecek 4. olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da kısıtlamayla birlikte kentte cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşların alınan kısıtlama ve kurallara riayet etmesiyle birlikte kentte vaka oranında yüzde 70'e yakın düşüş yaşandı. Bunun yanında test ve vaka sayısı oranlamasında yüzde 30’larda olan rakamın yüzde 10’lara kadar düştüğü bildirildi.

"YÜZDE 70 VAKA SAYISINDA AZALMA OLDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı bilim kurulunun da önerileri neticesinde ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığını belirten Vali Erkaya Yırık, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanlığımızın gönderdiği genelge neticesinde başta Gazi, Vali Fahri Bey, Hürriyet caddeleri Ahmet Aytar ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olduğu caddelerde sigara içme kısıtlamasıyla birlikte Covid-19 vaka sayısında bir düşüş gerçekleşti. Yaz ayların tüm Türkiye’de pik yapan vaka sayısı bizde de özellikle yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşlarımızın özellikle Karakoçan ve Kovancılar ilçelerimizdeki vatandaşlarımızın teması ile bu sayısının yükseldiğine şahit olduk. Bu geldiğimiz noktada bu kısıtlamalarla birlikte bizdeki son durum yüzde 70’e yakın oranda vaka sayısında azalma oldu. Test sayısı ve vaka sayısı oranlamasında yüzde 30’larda olan rakam, yüzde 25’lere ve bugün itibari ile yüzde 10’lara kadar düşmüş oldu” dedi.

"ÖZELLİKLE HAFTA SONU KISITLAMALARI BÜYÜK FAYDA SAĞLIYOR"

Bunun büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Vali Yırık, “İnşallah 2021 yılında gelen aşı ile birlikte bu Covid-19 virüsü, vatandaşlarımızın da bu göstermiş olduğu gayret neticesinde gittikçe azalacaktır. Ülkemizden ve dünyadan kaybolacaktır. Deprem sıkıntısı da yaşamış bir ilimizde Gakgolar, Elazığlı vatandaşlarımız sağ olsunlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami riayet gösteriyor. Bununla birlikte bu sayıların düşmesine sahip olduk. İnşallah vatandaşlarımızın bu fedakarlığıyla birlikte sayı gittikçe azalacaktır. Özellikle bu hafta sonu kısıtlamaları büyük fayda sağlıyor. Bu böyle devam ettiği sürece inşallah herhangi bir yükseliş olmaz diye ümit ediyorum” diye konuştu.