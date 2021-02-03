‘Sesimizi duyuramadığımız için dernek kurduk’

El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, açıklamalarda bulundu.

Nuri Gülyüz; “Derneğimizin kuruluş amacı, sorunlarımız biriktiği için, sesimizi duyuramadığımız için aktif bir dernek kurmak istedik. Tabela derneği değil de, koltuk işgali değil de sektörümüze ve meslektaşlarımıza yardımcı olmak için derneğimizi kurduk. Memleketimize ve sektörümüze hizmet için çıktığımız bu yolda bizleri bu göreve layık gören değerli meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Derneğimizin kuruluş amacı sektörümüzün ve meslektaşlarımızın içinde bulunduğu sıkıntıları tek ses olup sorunlarımızı duymayan kesimlere gür sesle ileterek duymalarını sağlamaktır. Dernek olarak hem esnaflarımızın hakkını savunacağız hem de vatandaşlarımızın hakkını savunacağız”.

“SEKTÖRÜMÜZÜN SORUNLARINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

ELZEMDER Başkanı Nuri Gülyüz; “Gayrimenkul sektöründe 10 yıldır faaliyet göstermekteyim. Sektörün içinde olan bir kişiyim. Sektörün sıkıntılarını bire bir yaşayan birisiyim. El-Aziz Emlakçılar Derneğimiz, 2020 yılı son ayında meslektaşlarımızla yaptığımız istişare sonucunda kurulan bir dernektir”dedi.