‘Sesimiz Ankara’ya ulaşmıyor’

Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç açıklama yaptı.

Deprem sonrası devletimiz tarafından verilen kredilerin mutlaka ve mutlaka ertelenmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Saraç; “Devletimiz tarafından esnaflarımıza kooperatifler aracılığıyla 50 bin TL, KOSGEB aracılığıyla yüz bin TL faizsiz kredi verildi. Bizler kredinin hibe şeklinde olmasını istemiştik, çok mücadele ettik olmadı. Ama Giresun’a verildi. Biz istemeyi bilmedik. Giresun istemeyi biliyor galiba. Daha olan oldu. Deprem sonrası verilen krediler zamanı pandemi süreci yoktu. Esnaflarımız alınan krediyi ödeyeceğini düşündü, krediyi çekti ve parayı borçlarına kullandı. Ama süreç böyle gelişmedi. Dünyayı kasıp kavuran pandemi süreci yaşandı ve hala devam ediyor. Esnafımız eski işlerini yapamıyor. Bırakın eski işleri yapmayı servisçi esnafımız 9 ay kontak kapadı. Bu esnaflarımız nasıl kredi ödemelerini yapacak. Kazanmadılar ki ödesinler. Acilen bu krediler ertelenmeli. Bazı kişiler ve kurumlar ertelensin diye açıklama yapıyor. Ama sonuç yok. Oda başkanlarına ve STK temsilcilerine tavsiyem bireysel açıklama yapacağımıza birlik olalım. Bir heyet kuralım, kurduğumuz heyet Ankara’ya gidip gerekli mercilerle görüşsün ve konuyu Ankara’da tüm kesimlere iletsin. Görünüyor ki sesimiz Elazığ’dan Ankara’ya ulaşmıyor”.

“2020 YILI ZOR GEÇİYOR”

Saraç; “İlimizde 24 Ocak’ta yaşanan depremde tüm kesimler çok olumsuz şekilde etkilendi. Ben bir kez daha depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Deprem sürecinde ilimiz çok büyük yara aldı. Binlerce evimiz hasar aldı yıkıldı ve yıkılmaya devam ediyor. Ardından pandemi süreci yaşandı ve hala yaşanmaya devam ediyor. Bu durum vatandaşımızı çok olumsuz etkiliyor” dedi.