Servisler denetledi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla başlattığı denetimleri sürdürdü.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlendi. Kent genelinde jandarmaya bağlı bölgelerde ekipler, okul servis araçlarını denetleyerek, sürücüleri bilgilendirdi. Ekipler denetim sırasında şoförlere bilgilendirici broşür de dağıtarak, kazaların önlenmesi için alınacak tedbirleri aktardı, kış lastiğinin önemini anlattı. Jandarma ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği belirtildi.