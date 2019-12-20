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Giriş Tarihi : 20-12-2019 10:27

Servisler denetledi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla başlattığı denetimleri sürdürdü. 

Servisler denetledi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlendi.  Kent genelinde jandarmaya bağlı bölgelerde ekipler, okul servis araçlarını denetleyerek, sürücüleri bilgilendirdi. Ekipler denetim sırasında şoförlere bilgilendirici  broşür de dağıtarak, kazaların önlenmesi için alınacak tedbirleri aktardı, kış lastiğinin önemini anlattı. Jandarma ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

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