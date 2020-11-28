‘Servisçi kardeşlerim hala mağdur’

Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç açıklamalarda bulundu.

Okulların kısmen açılması servisçi esnafının mağduriyeti gidermediğini ifade eden Saraç; “İnanın servisçi esnafımız çocuklarımız için çalışıyor. Servisçi kardeşlerimize acilen hibe kredi verilmesi gerekiyor. Pandemi sürecindeki BAĞ-KUR prim borçları alınmaması lazım. Aidat borçları alınması lazım. Düşünün pandemi sürecinde memur maaşını aldı, işçi maaşını aldı, oda başkanı maaşını aldı ama esnafımız kaderine terk edildi. Yürekleri ile destan yazan şoför esnafımıza gerçekten yazık. Şoför esnaflarımızı temsil edenler acaba 8-9 ay maaş almasa ne yaparlar. Koltuklarında hoplarlar mı, Umursamaz tavırları bu günkü gibi mi olurdu? Yoksa Ankara’nın yolunu mu tutarlardı. Taktir esnafın sizce ne yaparlar”…

“ESNAFIMIN HİZMETKÂRIYIM”

Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç; “Öncelikle bazıları benim hakkımda sizin gazetenizde çirkin ifadelerde bulundu. Ben bu açıklamalara Kuran-ı Kerim’imizde yer alan şu ayetimizle cevap vermek istiyorum;

“Kibirlenip de insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Zira Allah; kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri aslâ sevmez.”

Ayet tam bu durumu ifade ediyor. Kendisi benim evrakçı olduğumu, kendisinin oda başkanı olduğunu evrakçı olmadığını söylemiş. Evet ben evrakçıyım, Evet ben bu yüreği ile destan yazmış, merhameti ve insanlığı ile dünyada nam yapmış şoför esnafımın hizmetkarıyım. Bundan hiçbir zaman gocunmadım. Yine söylemiş neden televizyonlara ve medyaya çıkarıyorlarmış beni. İşten anlamayanları televizyonlara çıkarıyorlarmış. Her kes bildiği işi yapsın demiş. Kendisine kesinlikle katılıyorum. Herkes bildiği işi yapsın, muhtar muhtarlığını, çiftçi çiftçiliğini, şoför şoförlüğünü yapsın” Dedi.