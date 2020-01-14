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Giriş Tarihi : 14-01-2020 14:34

Sentetik hap satan şüpheli tutuklandı 

Elazığ’da satışı reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan çok sayıda sentetik ecza hapını satan 1 şüpheli suç üstü yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Sentetik hap satan şüpheli tutuklandı 

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada polis şüpheli A.D'nin  reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan sentetik ecza hapı sattığını tespit ederek takibe aldı. Takip sırasında A.D.’nin yanına gelen bir şahıs arasında alışveriş olduğunun gören ekipler suçüstü operasyon yaptı. Şüphelinin üst aramasında 110 evinde ise 121 olmak üzere toplam 231 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Maddeyi alan diğer şahsın üzerinde yapılan üst aramasında da 2 adet sentetik ecza hapı bulunduğu öğrenildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Diğer şüpheli hakkında ise uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Öte yandan kent genelinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmada 19 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şüphelinin yakalanarak tutuklandığı aktarıldı. Uygulamalar sırasında şüphelilerin üzerinden 158 gram toz ve kubar esrar, bir miktar metamfetamin, 4 adet esctacy hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

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