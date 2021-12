Şenol Arslan, Elazığ Ticaret Borsası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

ELKAS AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Arslan, Elazığ Ticaret Borsası Başkanlığına aday olduğumu açıklayarak, 'Elazığlı hemşerilerimizin hizmetine talip olmaktan çok büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum' değerlendirmesinde bulundu.

Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan, Elazığ Ticaret Borsası’nın şehrimizin 84 yıllık köklü bir kurumu olması dolayısıyla kentin gelişmesinde ve kalkınmasında öncü olması gerektiğine inandığını belirterek, “Bu inançla, Elazığ Ticaret Borsası’nın kurumsal ve yönetsel kapasitesini yükseltecek; etkin, temsil kabiliyeti yüksek ve dinamik bir yönetim anlayışını hayata geçireceğiz. Uygulayacağımız hizmet ve projelerle Elazığ Ticaret Borsası bölgemizde öncü ve örnek bir borsa olarak kendinden her zaman söz ettirecektir” dedi.

ARSLAN: TİCARET BORSASINA YENİ BİR VİZYON KAZANDIRACAĞIZ

Elazığ Ticaret Borsası’na yeni bir vizyon kazandırarak, modern yönetim anlayışının ışığında yeniden yapılandıracaklarını ve tüm üyelerine daha kaliteli hizmet sunacaklarını belirten Başkan Adayı Şenol Arslan, “Elazığ Ticaret Borsası’nı çalışan, üreten, öncü olan bir kurumsal yapıya kavuşturarak bölgemizin ve Türkiye’nin en gözde kurumlarından biri haline getireceğiz. Herkesi ve her kesimi kucaklayan yönetim anlayışımızla üyelerimizin ve paydaşlarımızın da yönetim sürecine katılımını sağlayarak, birlikte çalışacak, birlikte üretecek ve birlikte güçleneceğiz.” dedi.

ARSLAN: İSTİŞARE İLE HAREKET EDECEĞİZ

Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini bildiklerine dikkat çekerek; “Üreticilerimizin, tüccarlarımızın, esnaflarımızın sorunlarını ve beklentilerini yakinen biliyor, çözüm önerilerimizle bu sorunları en kısa sürede çözerek başarılı bir borsa yönetimi oluşturacağız. Tüm üyelerimizle, üreticilerimizle el ele verecek, yaşanan sorunların çözümünde ortak akıl ve istişare ile hareket edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

ARSLAN: ELAZIĞ’DA TİCARETE İVME KAZANDIRACAĞIZ

Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren işletmelerimizin kurumsal kapasitesini ve rekabet gücünü artıracak özel projelere ağırlık vereceklerinin altını çizen Başkan Adayı Şenol Arslan, “Elazığ’da ticarete ivme kazandırarak, üretim kapasitesini yükseltmek, şehrin kalkınmasına destek olmak ve istihdamı artırarak insanlarımıza iş ve aş sağlamak hedefindeyiz. Şehrimizde et ve et ürünleri ihracatı yapan tek firmanın yöneticisi olarak esnaflarımızın ihracata yönelmesi için her türlü desteği sağlayacağız. Gerçekleştireceğimiz ihracata yönelik çalışmalar ile işletmelerimizin yeni pazarlara ulaşmasına, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlere yönelmesine ilişkin çalışmaları titizlikle yürüteceğiz. Şehrimizde tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik devlet desteklerinin artırılması, firmalarımızın ve üreticilerimizin bu desteklerden daha etkin yararlanması için Borsa yönetiminde yeniden yapılanmaya gideceğiz. Elazığ Ticaret Borsası, esnafı, tüccarı, çiftçisi ve tüm üyeleriyle şehrimizin gelişmesinde kalkınmasında lokomotif olacaktır.” değerlendirmesini yaptı.

ARSLAN: BİZE GÜÇ VEREN ÜYELERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan, Başkan adaylığının karar sürecinde üyelerinin ve dostlarının görüş ve düşüncelerinin son derece etkili olduğunu vurgulayarak, “şehrimize ve insanımıza hizmet etmeyi sağlayacak bu ulvi görev yolunda üyelerimizin destekleri bize güç vermekte; öneri ve tavsiyeleri ise yolumuzu aydınlatmaktadır. Bu vesile desteklerini ileten, dualarıyla bizlere güç veren üyelerimize ve dostlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Aziz şehrimiz Elazığ’a ve değerli hemşehrilerimize hizmet etmek için çıktığımız bu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Elâzığ kamuoyunu ve tüm üyelerimizi saygı ile selamlıyorum.” Dedi.