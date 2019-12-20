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Ekonomi
Giriş Tarihi : 20-12-2019 13:08

Sendikaların asgari ücret talebi açıkladı

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ortak zam taleplerini açıkladı.

Sendikaların asgari ücret talebi açıkladı

Sendikaların asgari ücret talebi 2 bin 578 lira oldu.Türk-İş bu yıl, Hak-İş ve DİSK ile birlikte hareket edip, ortak bir rakam açıklama kararı almıştı.

SENDİKALARIN ASGARİ ÜCRET TALEBİ 2578 LİRA.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Türk-İş'in 32 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu yaşam maliyetinin daha önce 2 bin 578 lira olduğunu ifade etmiştik. 2 bin 578 liranın altında olmamak koşuluyla bu 2020 için geçerli olacağı için bunun üstünde bir rakamı değerlendirmeye alacağımızı bunun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacağımızı ifade ediyoruz. Onun altında bir karara katılmayacağımızı ortak olarak ifade ediyoruz. Şu ana kadar bize bir rakam teklif etmedi” dedi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, “Asgari ücret için 4'üncü toplantı 24 ya da 25 Aralık'ta Sayın Bakanın programına göre yapılacak” dedi.

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