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Giriş Tarihi : 30-12-2019 12:59

‘Sende Geleceğe Umut Ol’ projesi  

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kreş birimi tarafından   "Sende Geleceğe Umut Ol" projesi hayata geçirildi.

‘Sende Geleceğe Umut Ol’ projesi  

Elazığ’da sosyal sorumluluk projesi kapsamında  cezaevindeki çocuklar için oyuncak ve malzeme  desteği yapıldı.  Birime bağlı kreş yöneticilerinin destek verdiği  proje kapsamında kitaptan oyuncağa,kıyafetten  bir çok ihtiyaç malzemesine kadar  çok sayıda ürün temin edildi. Temin edilen malzemeler, İl Müdürü Suat Kenç ile İlçe Kaymakamı Mustafa Gül’ün eşi Halime Gül ve proje koordinatörlerinin katılımıyla Sivrice  Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda anneleri ile birlikte kalan çocuklara yönelik açılan kreşe teslim edildi.Kreşte, oyun oynayıp eğlenceli etkinliklere katılan çocuklarla Gül,  ayrıca yanında getirdiği oyuncakları hediye etti.

ETİKETLER: sende geleceğe umut ol projesi suat kenç
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