Selçuk Küpçük'ten Yeni Şarkı ‘Seven Olsaydın’

Sanatçı Selçuk Küpçük'ün “Seven Olsaydın” isimli yeni şarkısı çıktı.

Özgün müzik sanatçısı Selçuk Küpçük “Seven Olsaydın” isimli yeni bir eserini sevenlerine sundu. Sosyal medya platformlarından yayınlanan şarkı kısa sürede binlerce takipçi tarafından izlendi. Daha önce “Tebessüm Provaları” ve “Atık Kuşlarını Uçur” isimli albümler çıkaran sanatçının şarkıları Ahmet Kaya, Selda Bağcan ve Hasan Sağındık gibi birçok sanatçı tarafından yorumlanmıştı.

Sanatçı Selçuk Küpçük'ün beğeni toplayan yeni şarkısının söz ve müziği kendisine ait. Aranjörlüğünü Cem Okan'ın yaptığı şarkıda Abdurrahim Karakoç'un ''Bambaşka'' şiirine de yer verilmiş.