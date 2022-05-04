Sel felaketi sonrası Metin Bulut’tan açıklama

AK Parti MKYK Üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut ilimizde yaşanan sel felaketi sonrası sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Bugün yaşanan sel felaketi sonrasında milletvekili Sayın Metin Bulut sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili açıklama yaptı. Metin BULUT: Her durumda vatandaşın yanında olduklarını ve gerekenin bir an önce yapılacağını söyledi.

GEÇMİŞ OLSUN ELAZIĞ

AK Parti MKYK Üyesi Elazığ Milletvekili Metin BULUT’un konuyla ilgili paylaşımı şöyle:Elazığ bugün bir afetin eşiğinden döndü. Yağmur ve dolu yağışı ile oluşan selden dolayı mağdur olan hemşehrilerimizin yanında olacağız. Zarar, ziyan tespitlerinden sonra gereken desteklemeler yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten muhafaza eylesin.