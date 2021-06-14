Elazığ Kunduracılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çelik açıklamalarda bulundu.

Başkan Çelik; “Odamız 1965 yılında kurulmuştur. Odamızın 215 üyesi bulunmakta. Odamıza kayıtlı ayakkabı tamircileri de var. Sektörümüz çok büyük sıkıntı yaşıyor. İlimizde deprem oldu ve sonrasında başlayan pandemi süreci bizleri olumsuz şekilde etkiledi. Pandemi öncesi esnaflarımız ayakkabı aldılar. Pandemi sürecinde işletmelerimiz kapandı ve ürünler elimizde kaldı. Yaz sezonu başladı esnaflarımız yine ayakkabı aldı. 17 gün dükkanlarımız kapanmasıyla bayram öncesi iş yapamadık ürünler yine elimizde kaldı.”

“BİZİM ÜRÜNLERİMİZ DAHA KALİTELİ”

Çelik; “Vatandaşlarımız ulusal firmalara çok güveniyorlar. Türkiye’nin her tarafında firmaları olduğunda ürünlerinin kaliteli olduğunu düşünüyorlar. Ama bunu bilmiyor vatandaşımız, bizim sattığımız ayakkabılar onların ayakkabılarından kaliteli. Ben 45 yıldır ayakkabıcılık sektöründe çalışıyorum. Benim müşterime verdiğim ayakkabıyı 3-4 yıl kullanıyor. Vatandaşımız ayakkabıda sıkıntı yaşarsa bana şikayette buluna biliyor. Sıkıntı yaşadığı şeyi hemen çözüyoruz. Ama büyük mağazalarda bir sıkıntı yaşadığında muhatap bulamıyorlar. Vatandaşlarımız isime bakarak ulusal firmalara gidiyorlar reklamlara bakarak ulusal firmalara gidiyorlar. Bu firmalar bizden ucuz satmıyorlar. Bizden daha pahalı satıyorlar”dedi.