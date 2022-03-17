Şekerinde tadı kaçtı

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, yerel esnafın şeker bulamadığını ifade ederek şeker fabrikalarında bir torba şekerin fiyatı 296 TL iken esnafa 600 TL’den satılmasına tepki gösterdi.

Haberin Videosu : ŞEKERİNDE TADI KAÇTI

“ULUSAL MARKETLER ŞEKER ALABİLİYOR YEREL ESNAF ALAMIYOR”

Başkan Özdoğan: “Yerel esnaf her konuda olduğu gibi ürün almakta da mağdur ediliyor. Şuanda yerel esnafımız şeker bulamıyor. Bulsa da afaki fiyatlara almak zorunda kalıyor. Fabrikada 1 torba şekerin çıkış fiyatı 296 TL ama fabrika esnafımıza şeker vermiyor. Esnafımız şeker bulduğunda da bir torba şekerin fiyatı 600 TL böyle bir fiyat olur mu? Ulusal marketler, istediği fiyatlara şeker alabiliyor. Ama esnafımız alamıyor. Bu kadar ulusal marketler kollanmaz. Yetkililer acilen şeker konusunda esnafımıza destek olunması gerekiyor. Bir ürüne bakıyorsunuz belli bir kesim tarafından stokçuluk yapılıyor ve o ürün fiyatları aşırı şekilde artıyor”

“YAĞDA YAPILMAK İSTENEN ŞEKERDE DE YAPILMAK İSTENİYOR”

Ürünlerde fiyat artışlarını ulusal marketlerin yaptığı ifade eden Başkan Özdoğan, “Sıvı yağda fiyatların yükselmesini ulusal marketler yaptı. Elinde ürün olmasına rağmen ürünlerini satmayarak sıvı yağ fiyatlarını yükselttiler. Bizim yerel esnafımız asla yağda öyle bir şey yapmadı. Elindeki tüm ürünleri sattı. Deposunda hiç ürünü tutmadı. Aynı senaryo şekerde yapılmak isteniyor. Yerel esnafımıza ürün alımında destek olunması gerekiyor. Yoksa, sıvı yağda olan fiyat artışları şeker ve diğer gıda ürünlerinde yaşanacak”

“VATANDAŞLARIMIZ ÜRÜN ALIMINDA DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR”

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, Vatandaşlarımız ulusal marketlerin oyununa gelerek ürünlere izdiham ediyor. Vatandaşlarımız hiç zaman unutmasın Devletimiz çok büyük asla vatandaşını mağdur etmez. Onun için ülkemizde hiçbir üründe eksiklik yok Sadece karaborsacılar var kimse onların ekmeğine yağ sürmesin. Vatandaşımız kendi esnafı olan yerel esnafına sahip çıksın ve onlardan alış veriş yapsın” dedi.