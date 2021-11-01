Şeker pancarının tarladan sofralara uzanan tatlı yolculuğu

Türkiye'nin şeker ihtiyacının bir bölümünün karşılandığı Elazığ'da, pancarın şekere yolculuğu başladı.

Pancarlarını tarlalarda iş makineleriyle söken üreticiler, pancar kampanyasını başlatan Elazığ Şeker Fabrikası'nın yolunu tuttu. Çiftçiler tarafından yaklaşık 18 Eylül’de başlanılan ve halen sökümü devam eden pancarlar, vasıtalarla fabrikaya taşınıyor. Fabrikadaki pancar analiz laboratuvarında her araçtan alınan pancar numunesi ile fire ve polar şeker analizleri yapılarak silolanır. Silodaki pancarlar su ile yüzdürülerek yıkama teknesinde temizlenip fabrikaya sevk ediliyor. Büyük kazanlarda çeşitli işlemlerden geçirilerek kristalleştirilen şeker daha sonra çuvallama işleminin yapıldığı bölgeye götürülüyor. Şeker pancarının şekere dönüşümü çuvallanıp depolanmasıyla son buluyor.

Şeker pancarını işleyip kristal şeker üretimi gerçekleştirdiğini aktaran Elazığ Şeker Fabrikası Müdürü Mümtaz Çelik, "Şeker pancarı tesellümü yapıldıktan sonra pancar önce yıkanır, temizlenir. Otundan, taşından ayıklandıktan sonra fabrikamızın içinde bulunan 3 adet pancar kesme makinalarından geçirilir. Kule difüzor dediğimiz yerde şerbeti alınır. Şerbeti alındıktan sonra posa dışarıya verilir ve şerbet ham şerbet adını alır. Ham şerbet değişik kademelerden geçirilir. Bu kademeler birinci kireçleme, ikinci kireçleme, birinci saturasyon, ikinci saturasyon, buharlaşma. Buharlaştırma işleminden sonra kristallendirme ve kristallendirme yapıldıktan sonra santrifüjleme işlemi yapılarak kristal şekere dönüştürülür. Bu süreç 24 saat devam eder ve bu süreç sonunda da elde edilen şekerler, şeker ambarında bulunduğumuz yerde istif edilir" dedi.

İstiflerin müşteriye satış için hazır hale getirilmiş vaziyette beklediğini aktaran Çelik, "Bölgemiz Elazığ olarak üretilen şeker Elazığ piyasasında, Diyarbakır’da, Tunceli’de, Gaziantep’te, Bingöl’de bu bölgelerimizde tüketilmek üzere dağıtımı yapılır. Bu da büyük esnaf tarafından alınarak değişik yerlere iletilir. Bu yıl kampanyamız yaklaşık dört buçuk ay sürecek yani 125 gün ile 130 gün civarında bir kampanya süresi bekliyoruz. Bu da Elazığ olarak fabrikamızın adına sevindirici çünkü kapasitemiz buna yeterli ve istediğimiz kapasitede pancar işleyip şeker üretimi gerçekleştirebiliyoruz" diye konuştu.