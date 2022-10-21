Şehrin doğusunda Özcan’a yoğun ilgi

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan, Elazığ ziyaretleri kapsamında; Palu, Kovancılar, Karakoçan, Arıcak , Alacakaya ve Maden ilçelerini ziyaret etti.

İlçelerde yaşayan vatandaşlar Ali Özcan’dan, Elazığ’ı mecliste temsil etmesini istediler.

Elazığ’da, bir dizi temaslarda bulunan CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan; Palu, Kovancılar, Karakoçan, Arıcak , Alacakaya ve Maden ilçelerini ziyaret etti. Özcan’ı, ziyaretleri sırasında yoğun bir ilgi ile karşılayan vatandaşlar: Özcan’ı Elazığ Milletvekili olarak görmek istediklerini ifade ettiler.

SORUNLARI ÖZCAN ÇÖZER

Elazığ’ın doğusunda yer alan ilçelerde yaşayana vatandaşlar Ali Özcan’ın ilçelerine gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydettiler. Özcan’ın Elazığ denilince akla gelen en önemli siyasi isim olduğunu belirten vatandaşlar yaşamış oldukları sorunları çözebilecek tek ismin Ali Özcan olduğuna inandıklarını kaydettiler. En önemli problemlerinin işsizlik olduğunu kaydeden vatandaşlar Ali Özcan’ın ortaya koyduğu çözüm önerilerinin sorunlarını çözeceğini ifade ettiler.

VATANDAŞLARIN TEK TALEBİ; ’ ÖZCAN ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ OLSUN!’

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, mecliste İstanbul Milletvekili olarak görev yaptığı döneme dikkat çeken vatandaşlar; Özcan’ın İstanbul’un yanı sıra Elazığ’ı da layıkıyla temsil ettiğini vurguladılar. Özcan’ın Elazığ milletvekili olması halinde Elazığ’ın mecliste daha iyi temsil edileceğine inandıklarını vurgulayan vatandaşlar Ali Özcan’ın Elazığ Milletvekili olmasını istediler.