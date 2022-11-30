‘Şehrimizi yarınlara hazırlıyoruz’ 

Altyapının bir şehrin olmazsa olmazları arasında ilk sırada yer aldığını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Şehrimizi güçlü altyapısı ve kalıcı hizmetlerle en güzel şekilde yarınlara hazırlıyoruz” dedi.

Her alanda şehrin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Elazığ Belediyesi, şehri uzun vadede sağlıklı altyapıya kavuşturacak altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Malatya Caddesi, İmam Efendi Bulvarı ile Çaydaçıra Kavşağı arasında yaklaşık bin 800 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattı ve 716 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalat çalışması tamamlandı. Yine İmam Efendi Bulvarı ile Çaydaçıra Kavşağı arasında bin 800 metre uzunluğunda bin 200’lük yağmur suyu hattı imalatı, 716 metre 400’lük kanal hattı imalatı gerçekleştirilerek Şorşor Deresi bağlantısı sağlandı. Alana toplam 125 adet ızgara yerleştirildi.

Elazığ’ı kalıcı hizmetlerle geleceğe hazırladıklarını aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Altyapı bir şehrin olmazsa olmazları arasında ilk sırada yer almaktadır. Altyapısı eksik ve yetersiz olan bir şehrin üstyapısına yönelik ne kadar kaliteli hizmet kazandırırsanız kazandırın hep eksiktir. Şehrimizin gelecek on yıllarını düşünerek başlattığımız altyapı yenileme çalışmalarımızı planladığımız çerçevede yürütüyoruz. Bu süreç özellikle vatandaşlarımız açısından oldukça zorlu bir süreç. Bu çalışma oldukça zor meşakkatli ve maliyetli bir çalışma. Bunun farkındayız. Biz cesaretle bu çalışmayı başlatırken, vatandaşlarımız da en üst düzeyde desteğini gösteriyor. Şehrimiz için zorunluluk olan altyapı yenileme çalışmaları süresince yaşanabilecek olumsuzluklardan dolayı hemşehrilerimizden sabır bekliyor, gösterdikleri anlayış ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimle omuz omuza güç birliği içinde inşallah şehrimizin altyapısını yenileyeceğiz. Şehrimizi güçlü altyapısı ve kalıcı hizmetlerle en güzel şekilde yarınlara hazırlıyoruz” diye konuştu.