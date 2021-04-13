Harput Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Arif Erol açıklamalarda bulundu.

Erol; “Dört temel amacımız var; yatırım, üretim, istihdam ve ihracattır. Bu dört başlıklar altında faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Şehrimize yatırımcı kazandıracağız. Yatırımcılar üretim yapacak ve istihdam sağlayacak. Hiç bir ilin sorunları bitmez. Önemli olan çözüm odaklı çalışmak. İlimizde 2020 yılında bir deprem yaşandı. Depremde yapılan çalışmalarda mutlaka eksikler oldu. Sorunlara nasıl çözüm sunulabilir. Biz çözüm odaklı çalışacağımız için sorunları yerinde tespit edeceğiz. Üst mercilere sorunları raporlar halinde ileteceğiz. Sorunların muhatabı kimse onunla muhatap olacağız”.

“YANLIŞ VARSA ÜZERİNE GİDECEĞİZ”

Başkan Erol; “Her zaman bir yerde eksiklik varsa yapılan bir yanlış varsa bunu eleştireceğiz. Onun üzerinde gideceğiz. Sonuçta sivil toplum kuruluşları siyaset üstü bir kurumsa bunu yapmaktan çekinmeyeceğiz”.

“HARSİAD ELAZIĞ’A ÇOK BÜYÜK KATKILAR SAĞLAYACAK”

Erol; “HARSİAD yönetiminde bulunan arkadaşlarımız İstanbul’da uzun yıllar ticaret yaptı. Arkadaşlarımız İstanbul’daki arkadaşlarıyla görüşmeler halindeler Bir yıl içinde ilimize en az 2-3 yatırımcı kazandırmak için planlar yapıyoruz. Özellikle tekstil fabrikaları fazla istihdam sağladığı için işadamlarımızla bir görüşme sağlayacağız. İnanıyorum bir yıl içinde HARSİAD bu şehre çok büyük katkılar sağlayacaktır” dedi.