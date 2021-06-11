‘Şehrimize yatırım yapmaktan gururluyuz’

İş İnsanı Yüksel Ercan, Elazığ dışında hiçbir yere yatırım yapmadıklarını ifade ederek firma olarak yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde doğduğunu ve yaklaşık 35 yıldır ticaret yaptığını ifade eden iş insanı Yüksel Ercan; şunları söyledi: Kurulduğu günden beri Sanayi Sitesinde işyerimiz var. Ailemizin sektöre girişi 1970 yıllarda başlamış olup, 1980’li yıllarla birlikte bayrağı ikinci kuşak olarak bizler devir almış olduk. Otomotiv sektöründe hizmet vermekteyiz ve yatımlarımız söz konusu sektörde devam etmektedir. Şirket bünyesinde Otomotiv Bayiliği, oto lastik ve oto pratik servis hizmetleri yer almaktadır. Elazığ’da yatırım yapmaktan gurur duyuyoruz ve yatırımlarımızı ilimize yapmaya devam edeceğiz. Bu bölgenin insanıyız, Memleketimizi düşünerek yatırım yapıyoruz. İşimiz de gücümüzde memleket, çünkü biz Elazığ sevdalısıyız. Yatırımlarımızı katlayarak devam ettirmeyi düşünüyoruz.

“YATIRIMLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK”

Otomotiv sektöründe iki işletmeleri olduğunu üretime yönelik sektör çalışmaları yaptıklarını, şimdilik yaklaşık olarak 50 kişi istihdam ettiklerini belirten Ercan, “Memleketimize katma değer sağlamaya devam ediyoruz, edeceğiz. Parolamız daha çok üretim, daha çok istihdam” dedi.

“ELAZIĞ DIŞINA YATIRIM YAPMADIK”

Prensip olarak başka illerde yatırım yapmayı düşünmediklerini ifade eden Ercan, şöyle konuştu: “Çünkü, bu memlekette doğduk, bu memlekette ticaret yapıyoruz, bu memlekette para kazanıyoruz 1980’lerde belirlediğimiz hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Amacımız Elazığ’ımıza daha fazla katma değer sağlayarak istihdam sayısını her geçen gün artırmaktır. Bazı hemşerilerimiz sermayelerinin bir kısmını farklı illere kaydırıyor olabilirler, ancak biz hiçbir zaman yatırımımızı Elazığ dışına yapmadık ve yapmayı da düşünmüyoruz” dedi.