‘Şehrimize fayda sağlayacak her yatırımın takipçisi olacağız’

Seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Ejder Açıkkapı, S.S. Elazığ Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı ile bir araya geldi, Sanayi Sitesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Ejder Açıkkapı, Milletvekili olduğu dönemde Elazığ’a ve Harput’a kazandırdıkları Uluslararası Harput Diyanet Külliyesinin, şehrin kültürel ve ekonomik gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, Elazığ’a faydası olacağına inandıkları bu ve benzeri yatırımların şehre kazandırılması için gereken ne varsa yapacaklarını söyledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ziyaretlerde sorun ve talepleri dinleyen Açıkkapı, sahada gördükleri coşkuyu sandığa taşımakla kararlı olduklarını vurguladı.

26. Dönem Milletvekilliği sürecinde Elazığ’a yaptığı hizmetlerin önemine dikkat çeken ve yeniden milletvekili olması halinde yeni hizmetleri Elazığ’a kazandıracağını vurgulayan Açıkkapı, “Elazığ’ımız her türlü hizmetin en iyisini hak ediyor. İnşallah Türkiye Yüzyılında Elazığ çok farklı bir noktada olacak” dedi.

Milletvekili olduğu dönemde Elazığ’a birçok proje kazandırdıklarını, bunlardan en önemlilerinden birinin Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi olduğunu anımsatan Açıkkapı, sözlerini şöyle sürdürdü; “Elazığ bizler için çok önemli ve tarihi bir şehir. Bu kapsamda şehrimizin tarihine ve kültürüne katkı sağlayacak önemli bir proje bizim dönemimizde hayata geçmiş oldu. 8 bin 600 metrekarelik alana inşa edilen ve içerisinde kongre merkezi, eğitim binaları, seyir kulesi, İslami Araştırmalar Merkezi, çok amaçlı kütüphane, çok amaçlı konferans salonları, eğitim sınıfları, sosyal alanlar, spor sahası, restoran-kafe ve günlük ortalama 200 kişinin kalacağı yatakhane bulunan merkez Harput’un ve Elazığ’ın tanıtımı noktasında büyük önem arz ediyor. Evet biz 26. Dönem Milletvekilleri olarak Belediye Başkanımız, İl Başkanımız ve Milletvekillerimizle dönemin Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş Beyfendiyi ziyaret ederek, Harput’umuzda bir dini eğitim merkezi yapılması konusunda desteğini istemiştik. Süreç içerisinde tabi bu hizmetin yatırıma dönüşmesi için dönemin Kalkınma Bakanımız Sn. Lütfi Elvan ile de bir araya gelmiştik. Kendisi projeyi çok beğendi ve gereken tüm desteği verdi. Dönemin Milletvekilleri ile birlikte Harput’a bu devasa yatırımı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda bu külliyenin, bu eğitim merkezinin bitmesi, faaliyete geçmesi bizler açısından mutluluk verici. Emeklerimizin karşılığının ortaya çıkması çok çok önemli ve sevindirici. Bu anlamda bizler tabi yeni dönemde ilimize de şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar ilimize kazandırdığımız devasa yatırımlar oldu. İnşallah Rabbim bir kez daha bizlere Milletvekili olmayı nasip ederse şehrimize daha fazla hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız. Çünkü başka bir Elazığ yok. Bizler Elazığ’ımızda yaşayan her bir kardeşimize hizmet ve yatırım kazandırmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Elazığ, Elazığ'ın evladı her türlü hizmet ve yatırıma layıktır. Bu anlamda bizler de çalışmalarımıza devam edeceğiz ve kültürel anlamda, ekonomik anlamda ilimize fayda sağlayacak her türlü yatırımın inşallah takipçisi olacağız.”