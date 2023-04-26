‘Şehrim ve ülkem için hayallerim var’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, milletvekili seçilmesi halinde Elazığ’a ve Türkiye’ye katkılar sunmak için ciddi anlamda çalışacağını belirterek, “Ben gittiğim her görevde önce hayal ederim.

Bu hayal bana hedefler ortaya çıkarır. Bu hedeflerin içerisinde de inşallah milletvekili olduğum sürede hem şehrime hem ülkeme ciddi anlamda katkılar sunacağımı düşünüyorum. Buna hepinizin huzurunda söz veriyorum.” dedi.

AK Parti Elazığ 1. Sıra Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Prof. Dr. Erol Keleş, bu kapsamda sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarıyla bir araya geldi.

SAĞLIK-SEN Elazığ Şubesi tarafından düzenlenen “Sağlık Çalışanları Buluşuyor” adlı istişare toplantısına katılan Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, mesleki deneyimlerini ve tecrübelerini paylaştı, hedeflerini anlattı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi ve Şehir Hastanesinde görev yaptığı dönemdeki mesleki başarısını ve çalışma sistemini anlatan Keleş, “Çoğunuzla çok ciddi anlamda mesai geçirmişiz, beraber çalışmışız, beraber emek vermişiz. Beni yakinen tanıyan kesim sizlersiniz. 30 yıllık bir hekimlik hayatım var. Bunun çok büyük bir kısmını, 25-26 yılını Üniversite hastanesinde geçirdim. Üniversite hastanesinde asistanken benimle beraber çalışan burada arkadaşlarım var. Asistanlıktan sonra öğretim üyesi süreci yaşadık. 2012 yılında Profesör olarak atandım. Üniversite hastanesinde gerek bilimsel açıdan gerek eğitim açısından gerekse hizmet açısından olsun ciddi emekler verdik. Bu emeği beraber verdik. Ben her zaman her yerde ifade ediyorum. Sağlık işi ekip işidir. Ekip olarak iyi çalışırsanız, iyi emek verirseniz Bunun sonuçları gerçekten mükemmel olur. Bu süreç içerisinde nasıl çalıştığımı, nasıl emek verdiğimi, bazı arkadaşlarımı üzmüşümdür, kırmışımdır. Benimle ameliyata giren arkadaşlar üzülmüştür, kırılmıştır ama iş disiplinimi hiçbir zaman kaybetmedim. İş dışında da sizler, hepiniz benim kardeşimsinizdir. Şunu da eminim ki hepiniz görmüşsünüz, hissetmişsinizdir. Üniversite hayatının dışında da 2,5 yıllık süreç içerisinde Şehir Hastanesinde yönetici olarak görev yaptım. Bu süre içerisinde de üniversitede çalıştığım gibi aslında hiçbir farklılık yoktu benim için. Çünkü benim için mesai kavramı yoktur. Benim mesaim gün ışımadan başlardı, mesaim uzun süre, gece yarılarına kadar devam ederdi. Hiçbir zaman 22:00- 23:00’ten önce evime gidememişimdir. Ciddi bir emeğim var. Ciddi bir hizmetim var. Şuan sizin karşınızda gerek üniversite hastanesinde gerekse şehir hastanesinde sağlık açısından ciddi anlamda bir donanımla sizin karşınızdayım.” diye konuştu.

Türkiye’nin bir çok açıdan kendi kendine yeten hatta bölge ülkelerine katkı sunan bir ülke konumuna geldiğini vurgulayan Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, “Kendi kendine yeten bir Türkiye konumuna geliyoruz. Enerji açısından doğalgazımız karaya çıkartıldı. Savunma sanayi açısından geldiğimiz nokta gözler önünde. İHA’mız, SİHA’mız, kendi arabamızı ürettik. Uydumuzu gönderdik. Türkiye artık kendi kendini idare edebilen kendi kendini idaresinin dışında da çevre ülkeleri de idare edebilen, bölgede lider bir ülke konumuna geldi. Bu durum bazı kesimleri ister istemez rahatsız ediyor. Bunun sonucunda da bu seçimin önemi bin kat daha arttı.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili seçilmesi halinde Türkiye’ye ve seçim bölgesi Elazığ’a ciddi katkılar sunmayı hayal ettiğini ifade eden Keleş, şunları kaydetti: “Bir seçime gireceğiz. Kendim için söylüyorum, benim için milletvekilliğinin ötesi var. Belli hedeflerim var. Belli düşüncelerim var. Ben zaman gittiğim her görevde önce hayal ederim ve bu hayal bana hedefler ortaya çıkartır. Bu hedeflerin içerisinde de inşallah milletvekili olduğum sürede hem şehrime hem ülkeme ciddi anlamda katkılar sunacağımı düşünüyorum. Bunun için de çok ciddi anlamda bir emeğim olacak. Buna hepinizin huzurunda söz veriyorum.”