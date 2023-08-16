Şehre inen ayı çöpten karnını doyurdu

Tunceli merkeze kadar inen bir ayı, konteynere girerek çöpten karnını doyurdu.

Tunceli merkeze kadar inen bir ayı, konteynere girerek çöpten karnını doyurdu.

Tunceli’de bir bozayı, kent merkezine yakın bir mahalleye indi. Burada konteynerin içerisine giren ayı, çöpleri yiyerek karnını doyurdu. Uzun süre karnını doyurmakla uğraşan ayı, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.