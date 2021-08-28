Şehre 41’inci mahalle geliyor!

Elazığ’ın en eski yerleşim bölgelerinden olan Aşağıdemirtaş Köyü’nde Referanduma gidiliyor. Referandum sonucunda ‘Evet’ çıkması durumunda Elazığ’ın 41’inci mahallesi Aşağıdemirtaş olacak.

Konumu ve şehre olan yakınlığı ile yıllardır şehrin su ihtiyacını karşılayan Kesikköprü mevkiinin de bulunduğu Aşağıdemirtaş Köyü’nde 29 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek olan Referandum, köy sakinleri tarafından heyecanla karşılandı.

Aşağıdemirtaş Köyü Muhtarlık Evi’nde Pazar günü saat 08.00 – 17.00 arasında gerçekleşecek olan Referanduma büyük bir katılımın olması bekleniyor.

MUHTAR ER ‘BELEDİYE HİZMETLERİNDEN ASGARİ ORANDA FAYDALANMAK İSTİYORUZ’

Aşağıdemirtaş Köyü Muhtarı Taner Er, 10 yıldan beri köylerinin mahalle olabilmesi adına büyük bir çaba harcadıklarını belirterek açıklamasında şunları söyledi:“Şehrimizin 41. Mahallesi olmak adına 29 Ağustos Pazar günü (Yarın) köyümüzde referanduma gidilecektir. Elazığ Belediyesinin tüm hizmetlerinden asgari düzeyde faydalanmak adına bu referandum tarihi bir önem arz etmektedir. Tüm köy sakinlerimizin 08.00 - 17.00 arasında Köy Muhtarlık Evi’nde kurulacak sandıkta “EVET” oylarını kullanmalarını önemle rica ediyoruz. Tabi bizlere bu fırsatı tanıyan Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na tüm köy sakinlerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Başkanımız her fırsatta bizlere destek olmuş ve gereken kolaylığı sağlamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Referandumun başta köyümüze ve tüm şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

HABER: Gülşah Altaş (ELİYGAD)