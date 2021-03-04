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  • Şehitlerimizin naaşları gece saatlerinde Elazığ’a gelecek
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Giriş Tarihi : 04-03-2021 23:05   Güncelleme : 04-03-2021 23:05

Şehitlerimizin naaşları gece saatlerinde Elazığ’a gelecek

Şehitlerimizin naaşları gece saatlerinde Elazığ’a gelecek.

Şehitlerimizin naaşları gece saatlerinde Elazığ’a gelecek

8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın içerisinde bulunduğu helikopter düştü. Helikopterin içerisinde bulunan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile birlikte 10 askerimiz şehit olduğu öğrenildi. Kazada helikopterin içerisinde bulunarak şehit olan askerlerimizin naaşı gece saatlerinde Elazığ’a gelecek.

İSMİ BELLİ OLAN ŞEHİTLERİMİZ ŞU ŞEKİLDE:

Korgeneral OSMAN ERBAŞ

Topçu Kıdemli Çavuş NAZMİ YILMAZ

İstihbarat Albayı ŞENTÜRK AYDINYER

Per.Bnb. ALPTEKİN KÖPRÜLÜ

Bkm.Yzb. SALİH SARIHOĞLU

Huk.Yzb. ENDER UZUNÇAKMAK

Bkm.Asb. Kd. Bçvş. ÖMER UMULU

Kr. Plt. Yzb. TAYFUN KUREŞ

Kr. Plt.Yzb. GÖKHAN UYSAL

Tekns. Kd. Çvş. ŞÜKRÜ KARADİREK

P.Uzm. Çvş. TOLGA DEMİRCİ

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