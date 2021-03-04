Şehitlerimizin naaşları gece saatlerinde Elazığ’a gelecek.

8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın içerisinde bulunduğu helikopter düştü. Helikopterin içerisinde bulunan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile birlikte 10 askerimiz şehit olduğu öğrenildi. Kazada helikopterin içerisinde bulunarak şehit olan askerlerimizin naaşı gece saatlerinde Elazığ’a gelecek.
İSMİ BELLİ OLAN ŞEHİTLERİMİZ ŞU ŞEKİLDE:
Korgeneral OSMAN ERBAŞ
Topçu Kıdemli Çavuş NAZMİ YILMAZ
İstihbarat Albayı ŞENTÜRK AYDINYER
Per.Bnb. ALPTEKİN KÖPRÜLÜ
Bkm.Yzb. SALİH SARIHOĞLU
Huk.Yzb. ENDER UZUNÇAKMAK
Bkm.Asb. Kd. Bçvş. ÖMER UMULU
Kr. Plt. Yzb. TAYFUN KUREŞ
Kr. Plt.Yzb. GÖKHAN UYSAL
Tekns. Kd. Çvş. ŞÜKRÜ KARADİREK
P.Uzm. Çvş. TOLGA DEMİRCİ