'Şehitlere saygı, kahramanlara vefa gecesi'

Şehit Hasan Halit Küçük'e adı verilen okul tarafından 'Kahramana Vefa Gecesi' düzenlenecek.

Sivas ili Gürün ilçesi karayolu üzerinde bulunan Dutluca Dinlenme Tesisleri yakınında teröristlerce durdurularak otobüsten alınıp 14 Ağustos 1996 tarihinde şehit edilen Elazığlı Hasan Halit Küçük'e adı verilen okul tarafından “Kahramana Vefa Gecesi” düzenlenecek.

Şehidin adını taşıdığı okul tarafından düzenlenecek olan program kapsamında, Şehit Küçük'ün hayat hikayesinin çekildiği belgesel yayınlanacak. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Kurucusu Naci Sönmez ise geceye anlam katarak solo eserlerini seslendirecek. Ayrıca gecede okul korosu dinletisi, şiir dinletisi ve şehit ailesine plaket töreni de gerçekleştirilecek. Okul müdürü, öğretmen ve öğrencilerinin emek vererek hazırlamış olduğu bu program, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü akşam saat 19.00'da Elazığ Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak.