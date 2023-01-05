Şehit Polis Fethi Sekin kabri başında anıldı

İzmir'de 6 yıl önce adliye önünde PKK'lı teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ’daki kabri başında anıldı.

İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. Kahramanca mücadele edip şehit düşen Sekin, şehadetinin 6’ıncı sene-i devriyesinde unutulmadı. Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi. Anma programında bir araya gelen vatandaşlar, öğrenciler ve il protokolü, şehidin kabri başında dualar etti. Ardından Şehit Fethi Sekin Külliyesi’ndeki programa geçildi.

Anma programına Elazığ Valisi Ömer Toraman, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Evren, siyasi parti temsilcileri, şehit Fethi Sekin'in ailesi, meslektaşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.