Şehit Osman Erbaş’ın ismi Elazığ’da yeni yapılan bir liseye verildi

Şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın ismi, Güneykent Mahallesi’nde yapılan bir liseye verildi.

4 Mart 2021 tarihinde Bitlis’te kaza kırıma uğrayarak düşen helikopterde 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 silah arkadaşı şehit olmuştu. Elazığlılar tarafından oldukça sevilen Osman Erbaş’ın ismi geçtiğimiz yıllarda açılan yeni yola verilmişti. 24 Ocak 2020 Elazığ depreminden sonra oluşturulan yeni konut rezerv alanlarından Güneyket’te yapılan yeni liseye de, Şehit Korgeneral Osman Erbaş Anadolu Lisesi ismi verildi.