Şehit Kıratlı kabri başında anıldı  

Elazığ’da şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı, şahadetinin sene-i devriyesinde kabri başında anıldı.

2019 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere yönelik düzenlenen saldırıda Elazığlı Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı, şehit düşmüştü. Şehit Kıratlı’nın şehadetinin sene-i devriyesinde Kovancılar ilçesinde bulunan kabri başında mevlit-i şerif okutuldu.

Programa, ilçe Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Belediye Başkan Vekili Ferhat Kaya, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ali Sanayer, Özel Hareket Tabur Komutanı Binbaşı Serkan Özkan ve şehidin ailesi katıldı.

Programa, annesinin kucağında şehidin minik kızı Ecrin’de katıldı. Kaymakam Karaloğlu’da Ecrin ile yakından ilgilendi. Program, okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar ile sona erdi.