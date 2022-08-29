Şehit Fethi Sekin'in kabrinin bulunduğu yolda asfaltlama çalışması

Elazığ İl Özel İdaresi, Şehit Fethi Sekin’in kabrinin de bulunduğu Baskil Doğancık köy yolunda BSK asfaltama ve naaşının bulunduğu alanda ise çevre düzenlemesi çalışmasına başladı.

İzmir Adliyesi önündeki saldırı girişimini engelleyen ve kahramanca şehit düşen Elazığlı Şehit Polis Fethi Sekin’in Baskil ilçesinde bulunan kabrinin yolu Elazığ İl Özel İdaresi tarafından asfaltlanarak şehidimize yakışır hale getirilecek.

Elazığ İl Özel İdaresi Baskil ilçesinde bulunan kahraman şehidimiz Fethi Sekin’in kabrine giden 3 km’lik yolda bir dizi çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında 3 km uzunluğunda 10 metre genişliğindeki yolda BSK asfaltlama yapılarak modem bir görünüme kavuşturulacak. Yolun 1,7 km’lik kısmı ise yürüyüş yolu şeklinde düzenlenecek.

Şehidimiz Fethi Sekin’in naaşının bulunduğu alanda ise kilitli parke çalışması yapılmaya devam ediyor.

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Şehit Fethi Sekin’in kabrinin bulunduğu yolda BSK asfaltlama çalışmasına başlandığı belirtilerek,”Kahraman şehidimiz Fethi Sekin’in kabrinin bulunduğu yolda ve naaşının bulunduğu alanda bir dizi yenileme çalışması başlatıldı. Bu kapsamda Şehidimizin kabrine giden Doğancık Köy yolunda BSK asfaltlama çalışmasına başlandı. Yolun 1,7 km’lik kısmında ise yürüyüş yolu düzenlemesi yapılmaktadır. Şehidimizin naaşının bulunduğu alanda ise kilitli parke çalışması gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen çalışmalar ile şehidimizin kabrine giden yol ve naaşının bulunduğu alan şehidimize yakışır hale getirilmiş olacak. Bu vesileyle şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” denildi.