Şehit Fethi Sekin Külliyesi yapımı için bakanlıktan ödenek alındı

Bir dizi programa katılmak üzere Ankara'da bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ı makamında ziyaret etti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, cesareti ve kahramanlığıyla tüm Türkiye'de adından söz ettiren hemşerimiz şehit polis memuru Fethi Sekin adına Baskil ilçesinde yapmayı düşündükleri külliye için Kültür ve Turizm Bakanlığından ödenek ayrıldığını açıkladı.

5 Ocak 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca İzmir Adliyesine düzenlenen saldırıyı cesareti ve kahramanlığıyla önleyen hemşerimiz Şehit Fethi Sekin'in adının yaşatılması için göreve geldiği günden itibaren önemli çalışmalar yaptıklarını anımsatan Başkan Şerifoğulları, "Şehidimiz adına yapmayı üstlendiğimiz külliye konusunda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Serdar Çam ile bir araya geldik. Belediye olarak şehidimizin doğduğu ilçe olan Baskil'de adına yakışır güzel bir külliye yapmak istediğimizi kendisine ilettik. Bakan Yardımcımız Serdar Çam da bu konuda gerekli ödeneği karşılayacakları müjdesini bize ilettiler. Söz verdiğimiz gibi şehidimizin adını taşıyan külliyeyi inşallah en kısa sürede Baskil ilçemizde yapacağız" şeklinde konuştu.

Elazığ’ın değerleriyle güçlü olduğuna vurgu yapan Başkan Şerifoğulları, şehrimizin en kıymetli değerlerinden biri olan şehit polis memuru Fethi Sekin’in vatan, millet ve bayrak sevdasının gelecek nesillere öğütleyecek bir değer olduğunu ve ismini yaşatmak adına gerekli her çalışmanın öncüsü olacaklarını kaydetti.