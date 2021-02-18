Şehit Barak son yolculuğuna uğurlandı

Görevi başında kalp kiriz geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 30 yaşındaki polis memuru Emrah Barak'ın naaşı memleketi Elazığ’da son yolculuğunda uğurlandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görevli olan polis memuru Emrah Barak, dün görevi başında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Barak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Şehit Barak’ın naaşı bugün Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ’a getirilerek merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Yeşil Caminde cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazına, Vali Vekili Abdullah Demirdağ, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, ailesi, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından şehit Barak'ın naaşı Asri Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi. Şehidin bekar olduğu ve kardeşinin de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.