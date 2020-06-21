Şehit babaları unutulmadı

Şehit babalarına jandarmadan ziyaret.

Elazığ Mehmetçik , Babalar Günü nedeniyle şehit babalarını ziyaret etti. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler , 21 Haziran Babalar Günü’nde şehit babalarını unutmadı. Görev başında şehit düşen askerlerin ailelerini ziyaret eden jandarma ekipleri, babaların gününü kutlayarak hediyeler verdi. Şehit aileleri jandarma ekiplerini büyük bir memnuniyetle karşılarken ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşandı.