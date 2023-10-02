Şehirler arası otobüs terminalinde sona doğru

Elazığ Belediyesi tarafından inşa edilen şehirler arası otobüs terminali çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Elazığ Belediyesi tarafından inşa edilen şehirler arası otobüs terminali çalışmalarında son aşamaya gelindi.Meydanlar, yer altı otoparkları, yeni yaşam alanları, müzeler gibi şehrin gelecek vizyonuna değer kazandıran birçok marka yatırımla şehri geleceğe hazırlayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın projeleri arasında yer alan şehirler arası otobüs terminali inşa çalışmaları tamamlandı. Hizmete sunulmaya hazırlanan şehirler arası otobüs terminalinde çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda terminal çevresinde yapısal ve bitkisel peyzaj çalışmaları devam ederken, zemin düzenleme çalışmalarına da başlanıldı.Başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte terminal alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi alan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ’’Şehrimizin en önemli ihtiyaçlarından birini daha gideriyoruz. Elazığ’ımıza önemli bir katkı ve değer katacak olan şehirler arası otobüs terminalimizde yürüttüğümüz çalışmalarda sona geldik. Şehrimizin en önemli ihtiyaçları arasında yer alan otobüs terminalimizi Elazığ’ımıza yakışan bir kimlikle en kısa zamanda hizmete sunacağız’’ dedi.Modern yapısıyla şehre değer kazandıracakGüney Çevre Yolu üzerinde inşa edilen yeni otobüs terminal binası, 8 bin 348 metrekare kapalı alana, 6 bin 556 metrekare yarı açık alana sahip olacak. Terminal binası bünyesinde, 49 adet peron, 42 adet bilet gişesi, 18 adet dükkân, 2 adet restoran-kafe, büfe ve mescitler yer alıyor.