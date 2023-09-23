Şehir merkezine inen tilki eve girdi

Elazığ’da şehir merkezine inen tilki, balkonu açık olan eve girdi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Elazığ’da şehir merkezine inen tilki, balkonu açık olan eve girdi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.Olay Zafran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan bir tilki mahalleye indi. Mahallede yiyecek arayan tilki daha sonra bir apartmanın birinci katında açık olan balkona çıkarak evin içine girdi. O anlar bir vatandaşa tarafından cep telefonu ile görüntülendi.