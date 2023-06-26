Olay, Kentin işlek caddelerinden biri olan Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıcak havaların artmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar, bu sefer şehir merkezinde bulunan caddede görüntülendi. Vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, yılanın cadde ortasında bulunan demir bariyerlerin üstünde durduğu görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 26-06-2023 09:11
Şehir merkezindeki bariyere çıkan yılan paniğe neden oldu
Elazığ’da kentin en işlek caddelerinden birisi olan Tahir Şaşmaz Caddesi'nde yolun ortasında bulunan demir bariyerin üzerine çıkan yılan paniğe neden oldu.
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