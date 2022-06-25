  • Anasayfa
  • Güncel
  • Şehir merkezinde yılan aracın motor kısmında çıktı
Güncel
Giriş Tarihi : 25-06-2022 13:00   Güncelleme : 25-06-2022 13:01

Şehir merkezinde yılan aracın motor kısmında çıktı

Elazığ merkezde yılan bir aracın motor kısmından çıktı.

Şehir merkezinde yılan aracın motor kısmında çıktı

Olay Elazığ Ulukent Mahallesinde meydana geldi.

Haberelazig.com haber sitemiz takipçileri tarafından haber merkezimize gönderilen vidoda yılan aracın motor kısmından çıkarak aracın cam kısmına görülüyor.

Takipçilerimizin verdiği bilgilerde yılan aracın motor kısmından çıktıktan sonra yola çıktığı sırada başka araç tarafından ezilerek öldüğü söylendi.

 Yılanın araç kısmından çıkış görüntülerini haberimizin içindeki videodan yada Haber Elazığ youtube kanalımızdan izleye birsiniz…                      

Haberin Videosu : ŞEHİR MERKEZİNDE YILAN ARACIN MOTOR KISMINDA ÇIKTI
AdminAdmin

ETİKETLER: elazığ yılan haber elazığ elazığ haberleri