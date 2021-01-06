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Giriş Tarihi : 06-01-2021 11:16   Güncelleme : 06-01-2021 11:16

Şehir hastanesine ikinci PCR cihazı kuruldu  

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu kısıtlamalarının uygulanmasıyla vakaların yüzde 70 oranında düşüş yaşandığı Elazığ'da, şehir hastanesine ikinci PCR cihazı da kurularak hizmet vermeye başladı.  

Şehir hastanesine ikinci PCR cihazı kuruldu  

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da devam eden Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) tanı laboratuvarı Eylül  ayından itibaren hizmet veriyor. Bugüne kadar 50 binin üzerinde test yapılan Covid-19 tanı laboratuvarına ikinci bir  cihaz kurularak hizmete açıldı.

PCR laboratuvarında incelemelerde bulunan Başhekim  Prof.Dr.Erol Keleş, kurulan ikinci cihazla tek cihaz bulunmasından kaynaklı sorunların önüne geçilebileceğini söyledi.

Tüm güvenlik prosedürlerinin uygulandığı laboratuvarda, gelen numuneler önce hasta kabul işleminden geçirilip tasnif edildiği, güvenlikli kabinlerde laboratuvar teknisyenleri tarafından işleme tabi tutularak cihaza yüklenip analiz edildiği kaydedildi. Mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilen analiz sonuçlarının sisteme aktarılarak işlemin tamamlandığı da aktarılırken, laboratuvarı 24 saat esasıyla çalıştığı ifade edildi.

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