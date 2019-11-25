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Giriş Tarihi : 25-11-2019 15:19

Şehir Hastanesinde ‘Akılcı Antibiyotik Kullanımı’ eğitimi  

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde sağlık personeline yönelik   “Akılcı Antibiyotik Kullanımı” eğitimi verildi.  

Şehir Hastanesinde ‘Akılcı Antibiyotik Kullanımı’ eğitimi  

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Akılcı Antimikrobiyal Çalışma Grubu tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde  sağlık personeline yönelik “Akılcı Antibiyotik Kullanımı” eğitim semineri gerçekleştirildi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve  EKMUD Akılcı Antimikrobiyal Çalışma Grubu Sekreteri Öğretim Üyesi Doktor Gülden Eser Karlıdağ  “Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü“ kapsamında düzenlediği eğitim seminerinde antibiyotiğin doğru kullanınılmasının önemini aktardı.

Eğitim programının ardından bir açıklama yapan  Karlıdağ, "Uygunsuz antibiyotik kullanımı ve antibiyotik direncinin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu. Güncel veriler, Avrupa Birliği çapında dirençli bakteriler tarafından enfekte edilen hasta sayısının arttığını ve antibiyotik direncinin halk sağlığı için birincil tehdit haline geldiğini göstermektedir. Antibiyotik direncinin azaltılması, dirençli bakterilerin gelişiminin önlenmesi ve antibiyotiklerin gelecek nesillerde etkin olarak kullanılabilmesi için tek çare antibiyotiklerin akılcı kullanımıdır"dedi.

İdeal antibiyotik kullanımı için, hızlı tanı sonrası,  doğru antibiyotik  uygun yoldan, etkin dozda, belirli aralıklarla ve belirlenmiş süreyle verilmesi gerektiğine dikkat çeken Karlıdağ," Antibiyotik kullanılmaması gereken enfeksiyonlarda antibiyotik kullanmak, etkinliği bilinen bir antibiyotik yerine maliyeti daha yüksek ve yeni olan bir antibiyotiğin seçilmesi, gerekli olmadığı halde aynı anda birden fazla antibiyotiğin reçete edilmesi, düşük,yüksek  doz antibiyotik kullanılması , mutad süreden daha uzun süreyle  kullanılması,  klinik düzelmeye rağmen kültür sonucuna uygun olmayan antibiyotik kullanımı da antibiyotiğin uygunsuz kullanımına örneklerdir. Günümüzde küresel bir halk sağlığı tehdidi olarak ele alınan 'Antibiyotik Direnci'ni önlemek için 'multidisipliner' bir yaklaşımla 'Antibiyotiklerin Doğru Kullanılması Ve Etkili Enfeksiyon Kontrol Önlemleri ile birlikte Ulusal ve Küresel Eylem Planı' ülke çapında özenle uygulamaya konulmalıdır. Dirençli bakterilere karşı gelecekte etkili bir şekilde mücadele etmek için ülke olarak yeni antibiyotikler geliştirme konusunda Ar-Ge çalışmalarına önem vermek ulusal stratejimiz olmalıdır ”ifadelerini kullandı.

ETİKETLER: fethi sekin şehir hastanesi akılcı antibiyotik kullanımı
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