‘Şehir Hastanesinde 2. Şubemizi açtık’

İş insanı İlksen Nazik açıklamalarda bulundu.

Nazik; “2011 yılında başladığımız biz bu işe 2020 yılında ikinci şubemizi açarak devam ettirdik. Şehir Hastanesinde ikinci şubemizi açarken aslında hastanemizde çalışan vatandaşlarımızın hizmet etmek için açtık. Biz bu sektörde Elazığ’da adımızın iyi referans olduğu için ikinci şubemizi açmakta nasip oldu”.

“BİRÇOK STK’DA GÖREV ALDIM”

İlksen Nazik; “Gönüllü olarak Elazığ’daki sivil toplum kuruluşlarında görev aldım. Elazığ’a hizmet veriyorsak elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Sivil toplum kuruluşu bana göre bir şehri ayağa kaldıra bilecek ve hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadan sadece milletini ve kendi şehrinin insanlarının fayda sağlayabilecek işler yapması gerekiyor. Bütün soysal faaliyetlerde yer almaya çalışıyoruz. Biz kurum olarak bütün STK’ların yanında durmaya çalıyoruz. Elazığ’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 27 tane anaokulu var. Bunun dışında Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı gündüz bakım ve kreşler bulunmakta. Okullarımız, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı müfettişler tarafından denetleniyor”.

“ANAOKULLARINA TALEP ARTIYOR”

İş insanı İlksen Nazik; “Okul öncesi, bir çocuğun karakter ve kişiliğinin yüzde 70’nin oluştuğu dönemdir. Bizler bunun eğitimini alarak öğrendik. Bu konuda ilimizin bilinçlendiğini düşünüyorum. Eskiden anaokullarına yoğun bir talep yoktu. Çalışan annenin çocuğu anaokulu gidermiş gibi bakılıyordu. Ama biz bu düşünceyi değiştiriyoruz. Bir anne evde olsa bile mutlaka çocuğun akranlarıyla sosyalleşmesine ve paylaşmaya ihtiyacı var” dedi.