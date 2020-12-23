Şehir Hastanesi Keleş’e emanet

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimliği görevine Prof. Dr. Erol Keleş atandı.

EROL KELEŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Erol Keleş, 1970 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ’da tamamladı. 1987 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüksek öğrenimine başladı.

1993 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1993-95 yılları arasında Çorum ili Sungurlu ilçesinde pratisyen hekim olarak çalıştı.

1995 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda, 1997 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik hayatını sürdürdü.

2002 yılında Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı, aynı yıl Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’na yardımcı doçent doktor , 2007 yılında doçent ünvanı alan Prof.Dr.Keleş, 2012 yılında profesör oldu.

Fırat ÜNiversitesi Tıp Fakültesi’nde pek çok akademik görevde bulundu. Tıp Fakültesi doçent temsilciliği ve fakülte yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2008 yılından beri Türk KBB ve BBC Derneği Yeterlik Kurulu Bord Sınav Komisyonu üyeliği yapmaktadır. 2014 yılından beri de Türk Rinoloji Derneği ve Fırat Dicle Havzası KBB ve BBC Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Prof.Dr. Erol Keleş, Avrupa Rinoloji Derneği, Türk Rinoloji Derneği, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Türk KBB ve BBC Vakfı ve Fırat Dicle Havzası KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği gibi mesleki ya da bilimsel kuruluşların üyesidir.

Prof.Dr. Keleş’in Uluslararası ve ulusal çok sayıda bilimsel eseri vardır. Birçok kitapta da bölüm yazarlığı yapmıştır. Eserlerine uluslarası düzeyde yaklaşık 500’e yakın atıf yapılmıştır. KBB alanı ile ilgili pek çok çalışmasıyla ödüller kazanmıştır.

Çok sayıda bilimsel çalışma ve yayınları olan Prof.Dr.Erol Keleş, iyi derecede İngilizce bilmekte. Evli ve iki çocuk babasıdır.