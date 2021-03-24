‘Şehir dernek çöplüğünde dönmüş’

Harput Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Arif Erol açıklamalarda bulundu.

HARSİAD Başkanı Arif Erol; “Elazığ’da dernekçiliği sağlıklı bulmuyorum. Çünkü faaliyet yürütmeyen derneklerimiz var.3-5 kişinin bir araya gelip kendi isimlerini ya da farklı amaçlar düşünerek dernek kuruyorlar. Şehir dernek çöplüğüne dönmüş. İlimizde o kadar dernek var ki bazen onlarla kendimizi aynı kategoride düşünmek bile istemiyoruz. Maalesef dernekçiliği statüsüne uygun yürütmüyorlar”.

“DERNEKLER İSTİHDAM SAĞLAMALI”

Arif Erol; “Derneklere bir statü getirilmesi gerekiyor. Her derneğin istihdam sağlayacak alanı olması lazım. Her derneğin bünyesinde iki kişinin istihdam sağlaması lazım. Bu konuda bir yasa ve kanun getirilmesi lazım. En az iki kişi istihdam sağlamayan derneklerin feshi yapılması gerek. Dernek, bir odada veya birkaç kişinin olduğu gibi olmaması lazım. Bazı dernekler kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ediyorlar”.

“TÜM ENERJİMİZİ DERNEĞİMİZE HARCAYACAĞIZ”

Erol; “Bir önceki denemde Türkiye’de ilk aday adaylığını açıklayan ben olmuşumdur. Bu açıklamamın sebebi o denemde milletvekilliği adaylığına hazırdım. Çünkü hazırlık yapıyorduk. Seçim erkene alınmasından dolayı bizlerde ilk olarak adaylığımızı açıklamıştık. Şuan siyaset düşünüyor muyuz? Şuanda tüm enerjimizi ve imkânlarımızı derneğimize kullanacağız. Süreç ne getirir ne götürür önümüzdeki dönemde bakacağız. Burada ben kesin aday olacağım olamayacağım söylemek için henüz erken”. Şehrimize hizmet etmek için mutlaka milletvekili olmak gerekmiyor. HARSİAD olarak şehrimize hizmet edeceğimizi düşünüyoruz” dedi.