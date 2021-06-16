Şehir Akademi Eğitim Kurumlarından yaz okulu etkinlikleri

Şehir Akademi Eğitim Kurumları tarafından gerçekleştirilecek yaz okulu programı başlıyor.

Özellikle pandemi dönemdeki eksikliklerin giderilmesi amaçlanan uygulamada, öğrenciler için ders tekrarı ve çeşitli eğitsel aktiviteler yapılacak. Neredeyse bütün bir dönem boyunca okullarından ve sosyal çevrelerinden ayrı kalan öğrenciler için hem eğlenceli hem de öğretici çalışmalar 21 Haziran Pazartesi gününden itibaren başlıyor.

ü Tuba Duran yaptığı açıklamada, Elazığ’ın yükselen eğitim markası sloganıyla çıktıkları yolda önemli işler başardıklarının altını çizdi. Salgın döneminde çocukların hem dersleriyle ilgili hem de ruhsal manada oluşan bir takım prŞehir Akademi Eğitim Koordinatöroblemleri gidermeyi amaçladıklarını kaydeden Duran, şunları söyledi: ‘ Sağlık her şeyden daha önemli. Elbette sağlıktan sonra kuşkusuz en önemli unsur eğitim! Maalesef bu süreçte en çok eğitim faaliyetleri zarar gördü. Okullarımız kapandı, online eğitimlerle öğrencilerimiz bilgisayar başından kalkamadı. Çocuklarımız tablet ve cep telefonuyla çok fazla zaman geçirdi. Şimdi bunları telafi etme zaman.’’

Şehir akademinin bu süreçte rehberlik çalışmalarını en üst seviyede tutacaklarını vurgulayan Eğitim Koordinatörü Tuba Duran, yaz okulu çalışmalarından şu şekilde bahsetti: ‘’ özellikle ilkokul öğrencilerinde büyük bir eksiklik söz konusu. 1. Sınıf ve 2. Sınıf öğrencilerinde okuma ve yazma eksikliği tespit etti. İlkokullara yönelik uzman kadromuzla hem okuma yazma çalışmaları, hem de üst sınıflara yönelik ders tekrarı yapılacak. Bununla beraber, özellikle teknoloji bağımlılıklarını atmaları için, yüzme, okçuluk ve binicilik derslerimiz olacak. Dikkat gelişimlerini arttırmak için masatenisi ve santranç derslerimiz olacak.’’

Ortaokul guruplarında seviyeye ve eksikliğe göre eğitim çalışması yapacaklarını aktaran Duran: ‘’ bu sınıflarımızda da hem eğlen hem öğren metodu uygulanacaktır. Özellikle sınav gruplarında mümkün olduğu kadar geriye dönük eksiklikler tamamlanacak. Sonrasında Eylül ayına kadar konuların büyük bir bölümünü bitirmeyi planlıyoruz. Yoğunlaştırılmış rehberlik çalışmalarımızla öğrencilerimizi sınavlara ve geleceğe psikolojik manada da hazırlamış olacağız.’’ İfadelerini kaydetti.

Tuba Duran, il genelinde de sınav ve rehberlik uygulamaları yapacaklarını ve bu çalışmaların ücretsiz olacağını sözlerine ekledi.