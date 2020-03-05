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Giriş Tarihi : 05-03-2020 14:04   Güncelleme : 05-03-2020 14:11

Şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı 

İdlib’de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun, düzenlenen törenle memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlanıyor.  

Şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda önceki gün şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun (26) için memleketi Elazığ'da Mevlaana Camii'nde tören düzenleniyor. Şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından camiye getirildi. Öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından şehit Coşkun'un naaşının Baskil ilçesine bağlı Karaali köyünde toprağa verileceği bildirildi.

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