Şehidimiz Fethi Sekin'in motosikleti ilk kez kullanıldı

Fethi Sekin şehit olduktan sonra hiç kullanılmayan motosikletine binerek şehidi andı.

İzmir Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerindeki motosikletli timlerde görev alacak 65 polis, 5 haftalık kursu tamamlayarak sertifikalarını aldı. Törende İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerine bağlı 65 kursiyer, 5 haftalık zorlu eğitimlerini tamamlayarak Bornova’da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde sertifikalarını aldı.

ŞEHİT FETHİ SEKİN'İN MOTOSİKLETİ HİÇ KULLANILMIYORDU

İzmir Adliyesinde 5 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen terör saldırısında, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can şehit düşmüştü. Trafik polisi olarak görevini yürütürken şehit düşen, kahramanlığı dilden dile dolanan Fethi Sekin'in motosikleti ise olaydan sonra hiç kullanılmamıştı. Törenin sonunda İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın da polis memuru Fethi Sekin şehit olduktan sonra hiç kullanılmayan motosikletine binerek şehidi yad etti.