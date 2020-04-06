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Giriş Tarihi : 06-04-2020 16:19

Seferler yeniden başladı

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen Keban-Elazığ arası minibüs seferlerine yeniden başlandı.

Seferler yeniden başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen Keban-Elazığ arası minibüs seferlerine yeniden başlandı. Keban 19 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı çalışan 24 minibüs 30 Mart'ta Elazığ-Keban arası seferlerini durdurma kararı almıştı.

Keban Kaymakamı Ersin Tepeli’nin girişimleri ile ara verilen seferler bugünden yeniden başlatıldı. Kooperatif başkanı Hasan Özdemir yaptığı açıklamada, koronavirüsten dolayı geçici bir süre seferleri durdurduklarını belirterek, Kaymakam Tepeli ile yaptıkları görüşme sonucu yolcuların mağduriyet yaşamaması için günde 4 sefer ile hizmete başladıklarını aktardı. Özdemir, "İnşallah bir an önce ülkemiz bu salgını atlatır, her şey normale döner. Allah'tan tek dileğimiz bu." dedi.

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