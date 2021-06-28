Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı açıklamalarda bulundu.

Salih Satıcı; “Makamları Allah nasip eder, insanlar bunlara vesile olur. Biz seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Ama adaylarımızı küçümsemiyoruz. Mevcut Başkan aday olursa biz yine karşısına gittiğimizde saygıda kusur etmeyeceğiz. Rakiplerimiz ilgili kötü propaganda yapmayacağız. Başkanlık gelip geçidir dostluk bakidir. Biz başkanlığı kendimize yakıştırıyoruz. Allah nasip ederse başkanlığı layıkıyla yapacağız”.

“ÇOK ÖNEMLİ PROJELERİMİZ VAR”

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı; “Artık çağ değişiyor. Eskiden insanlar beden olarak para kazanıyordu. Şuanda teknolojiyle para kazanıyorlar. Yılların vermiş olduğu yorgunluğu biz omuzlamaya geliyoruz. Cemil Başkanımıza söylüyoruz, başkanım çok emek verdiniz Allah sizden razı olsun biz sizin sırtınızdaki yükü almaya yükü omuzlamaya geliyoruz. Biz size rakip değiliz. Projelerimizi açıklamak için henüz erken. Seçime iki ay kala projelerimizi açıklayacağız. Çok önemli projelerimiz var. İstihdama yönelik projelerimiz olacak. Elazığ’da çok ses getirecek projelerimizde olacak. Sürekli olarak aidat toplayan oda olamayacağız sürekli dağıtan bir oda olacağız” dedi.