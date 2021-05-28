‘Seçimden seçime esnaf akıllarına geliyor’

Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, açıklamalarda bulundu.

Özer Macit; “Ben karşımdaki rakibimle projelerimle yarışmak isterim. Kimseyi karalamam, ama karşımdaki insanlar ağızlarını açıyorlar bizlere iftiralar atıyorlar. Biz yaşantımızı bu Dünya için değil ahiret için hazırlıyoruz. Bu Dünya gelip geçicidir. Dört yıl önce seçime girdik. Şimdiye kadar hiçbir çalışma yapmamış mevcut yönetim, seçim yaklaştı diye bazıları oturdukları koltuktan kalkmaya başladı. Sadece iptal olmuş festival için ortaya çıktılar bir kez “Bu festival yapılırsa kendimi yakarım” söylemlerinde bulundular. Bizim kendini yakacak başkana değil sorunlarımızı çözecek başkana ihtiyacımız var”.

“ESNAFA VERDİKLERİ KİMLİĞİN GEÇERLİLİĞİ YOK”

Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, “20 yıldır iktidarda olanlar, esnafımıza şimdiye kadar niye kimlik vermediler. Şimdimi mi akıllarına kimlik vermek geldi. Verdikleri kimliğin ne bir kare kodu, nede veri tabanına işlenmiş bir hükmü vardır. İsteyen herkes bu kimliği rahatlıkla çıkarabilir. Esnaflarımızı seçim öncesi odaya çağırılıp oylarına hükmedilmek isteniyor. Kusura bakmasınlar, neyaplarsa yapsınlar esnafımız çoktan kararını vermiş. Pandemi sürecindeki kısıtlamalarda bu kimliğin geçerliliği yoktur. Esnaflarımız, mutlaka yanlarında İç İşleri Bakanlığından görev yazısı almaları gerekmektedir.