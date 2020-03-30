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Giriş Tarihi : 30-03-2020 22:14   Güncelleme : 30-03-2020 22:15

Sebze hali saatlerinde düzenleme

Elazığ Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında Sebze Halinden ürün çıkış saatlerine yeni düzenleme getirdi.

Sebze hali saatlerinde düzenleme

Yapılan düzenleme doğrultusunda Sebze Halinden ürün çıkış saatleri 04.00 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Korona virüs tedbirleri kapsamında Sebze Halinden ürün çıkış saatlerine yeni düzenleme getirildiği belirtilerek, “Esnaflarımızdan gelen talep doğrultusunda yapılan yeni düzenleme çerçevesinde Sebze Halinden ürün çıkış saatleri 04.00 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.” denildi.

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