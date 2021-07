‘Sayın vekilimize iftira atıldı’

Türkiye Vefa Der Genel Başkanı, Elazığlı iş insanı ve siyasetçi Zülfü Kartakgül, Kanal 23 Televizyonunda yayınlanan Görüş Alanı programında ülke ve Elazığ gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Vefa Der Genel Başkanı, Elazığlı iş insanı ve siyasetçi Zülfü Kartakgül, Organize suç örgütü mensubunun sosyal medya üzerinden yürüttüğü karalama ve iftira kampanyasının vatan hainlerinin ve terör örgütlerinin destek verdiğini uluslararası bir operasyon olduğunu belirterek, bu operasyondaki asıl amacın Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve Cumhur İttifakının yıpratılması olduğunu vurguladı. Yürütülen operasyonda Elazığ'ın siyasetteki marka isimleri Mehmet Ağar ve Zülfü Tolga Ağar'ın da hedef alınarak iftira atıldığını ifade eden Kartakgül, "Biz aslan gibi bir şehiriz. Yürekli bir şehiriz. Biz değerlerimize sahip çıkmak zorundayız ve çıkacağız. Kıymetli hemşehrilerimizin bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum." dedi.

Kartakgül, pandemi nedeniyle ara verdikleri dernek çalışmalarına, kısıtlamaların kalktığı 1 Temmuz itibariyle yeniden başladıklarını, bu kapsamda Ankara başta olmak üzere bir çok şehirde ziyaretler gerçekleştirerek Elazığlı siyasetçi, bürokrat ve iş insanlarıyla bir araya geldiklerini aktardı.

Ziyaretlerin verimli geçtiğini belirten Kartakgül, dernek çalışmalarını önümüzdeki süreçte daha da hızlandıracaklarını kaydetti.

Program sunucu Alper Karakulak'ın 'Elazığ'a önemli siyasiler yetişti. Bir çok önemli isim var. Sizce Elazığlılar bu siyasi değerlere sahip çıkıyor mu?' şeklinde soruyu yanıtlayan Zülfü Kartakgül, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SİYASİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Elazığ'ın Türk siyasi tarihinde önemli isimler yetiştirdiğini vurgulayan Kartakgül, "Biz lise dönemlerimizden itibaren siyasetin aktif içinde olan, teşkilat ruhu güçlü, şehrimiz adına hizmet etmeye çalışan, bir yapıya sahibiz. Şehrimiz, Ali Rıza Septioğlu gibi güçlü bir siyasi değere sahipti geçmişte. Yine Küçükel ailesini örnek verebiliriz. Sayın Necati Çetinkaya gibi önemli bir siyasi argümana sahip. Yine ülkemiz adına, şehrimiz adına çok büyük önem arz eden Sayın Bakanımız, eski genel başkan Mehmet Ağar büyüğümüz Elazığımızın siyasi değerlerinden biridir. Şu anda kıymetli oğlu, kıymetli vekilimiz sayın Tolga Ağar beyefendi de şehrimizin milletvekilidir. Ben her zaman bunu ifade ediyorum. Her oturduğum, her çıktığım platformda bunu özellikle ifade ediyorum; Biz şehir olarak bu marka değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Rahmete kavuşanlara Allah rahmet etsin. Hala yaşayan değerlerimiz şehrimiz için çok büyük değerler, çok önemli isimlerdir." dedi.

AĞAR SOY İSMİ BİZİ HER YERDE ONURLANDIRDI

Dernek olarak gittikleri her yerde Elazığ'ın siyasetteki markası Ağar isminin zikredildiğini, Ağar soy isminin verdiği ağırlıkla onur ve saygıyla karşılandıklarını vurgulayan Kartakgül, "STK çalışmalarımızı yürütürken Türkiye'de 21 il ve 250'ye yakın ilçe ziyaretinde bulunduk. Gittiğimiz her ilde sayın Ağar soy ismi bizi onurlandıran, gururlandıran, ifadelerle karşımıza çıktı. Yine Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Azerbaycan gibi bir çok ülkede bulundum. Bulunduğumuz ülkelerde de bu kıymetli değerlerimiz özellikle Sayın Ağar soy ismi oralarda da bizi onure eden, gururlandıran bir şekilde karşımıza çıktı. İnanın Elazığlı oluşumuz ve Ağar soy isminin yapmış olduğu ağırlıktan dolayı gittiğimiz her yerde saygıyla ve hürmetle karşılandık. Onun için şehrimizin STK'larıyla, dinamikleriyle, bürokratlarıyla bu değerlere ciddi manada sahip çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

SAYIN VEKİLİMİZE İFTİRA ATILMIŞTIR

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın vatanına, milletine, devletine, bayrağına, milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı, memleket sevdalısı isimler olduğunu vurgulayan Kartakgül, "Bizim hemşehrilerimiz değerlidir, şehrimiz değerlidir. Türkiye'nin cesur, vatanına, milletine, devletine, bayrağına bağlı, Doğu Anadolu'nun sigortası güçlü bir şehirdir Elazığ. Süreci hepimiz biliyoruz. Atılan çirkin iftiraları da biliyoruz. Bu ifadeleri sarfeden insanın konuşma tarzını, hareketlerini, tavrını, mimiklerini, ses tonunu takip ettiğimiz zaman, psikolojik sorunları olan ve kendi ifade çerçevesinde kaf dağını kendisinin yarattığını zanneden, enteresan bir ruh haliyle itici, negatif bir tarzda ifadelerde bulunuyor. Elazığ'da bir marka değer olan, geçmişte İçişleri Bakanlığı yapmış, genel başkanlık yapmış, 'Biz herkese her platformda hesap veririz. Bizim hesap veremeyeceğimiz hiç bir şey yoktur' diyen Sayın Mehmet Ağar beyefendinin oğluna ne idüğü belirsiz, garip hareketler sarfeden bir insanın mantık dışı, hiçbir tutarlılığı olmayan, tamamen Cumhur ittifakının yıpratılmasına yönelik, devletin milli ve manevi duruşuna, sayın içişleri bakanından başlayarak başlayan bir çirkin iftira operasyonudur. Bilgi yok, belge yok, delil yok. Allah'tan korkun." şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI BİR OPERASYON

Organize suç örgütü mensubunun sosyal medya üzerinden yürüttüğü karalama ve iftira kampanyasına bir çok uluslararası gücün, vatan hainlerinin ve terör örgütlerinin destek verdiğini, buradaki asıl hedefin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cumhur ittifakının yıpratılması olduğunu aktaran Kartakgül, şöyle devam etti: "Bu konuyla alakalı biz hemen sosyal medya hesaplarımızdan tavrımızı, tepkimizi gösterdik. Şimdi çamur at izi kalsın. Sonuçta bir çamur var. Sayın vekilimiz de üslubunu on numara muhafaza ederek hukuksal olarak bu konuyla alakalı zaten cevapları verdi. Bu konuyu gündeme getiren şahsiyete binaen şunu söylüyorum; Ne yaptığı bilinen, ana baba evlatlarını kullanarak, garip hareketler sarfederek, garip hareketler neden sarfedilir kıymetli vatandaşlarımız bunları biliyor. Benim ne demek istediğimi anlıyorlar. Bu insanın ismini bile zikretmek istemiyorum. Sırf sosyal medyadan kendine yarattığı, maddi imkanlara binaen yarattığı o ortamda bütün vatan hainlerinin, bütün terör örgütlerinin onun attığı o iftirayı ne kadar hararet ve ateşle kullandığını, bu çirkin iftiraları sayın içişleri bakanına, sayın genel başkanımızın oğluna, sayın genel başkanımıza bu çirkin iftiraları nasıl hamur gibi yoğurduklarını, nasıl hararetle masaya getirdiklerini kıymetli hemşehrilerimizin takdirine sunuyorum. Burada esas hedef Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cumhur ittifakıdır. Biz Elazığlı hemşehrilerimiz aslan gibidir. Biz aslan gibi bir şehiriz. Yürekli bir şehiriz. Biz değerlerimize sahip çıkmak zorundayız ve çıkacağız. Kıymetli hemşehrilerimizin bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum”. Dedi.