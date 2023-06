‘Sayaçlarınıza müdahale etmeyin’

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), dağıtım bölgesinde yer alan tüketicilerine kesintisiz enerji sunma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların elektrik sayaçlarına müdahale etmeleri, farklı bir adrese taşımaları sonucu elektrik dağıtım hizmetinde zorluklar yaşandığını ifade eden şirket yetkilileri, tüketicilerini uyardı.

Fırat EDAŞ; sayaç değişikliği, elektrik arızasına müdahale, enerji kesme-açma, armatür arızası, armatür takma, ağaç kesimi vb. çalışmalarda can ve mal kayıplarının yaşanmaması ve vatandaşların uzun süreli kesintilere maruz kalmaması için elektrik dağıtım şirketi çalışanları haricinde elektrik hatlarına müdahalede bulunmanın riskli olduğuna vurgu yaptı.

SAYAÇLARINIZI TAŞIYARAK CAN GÜVENLİĞİNİZİ TEHLİKEYİ ATMAYIN, PARA CEZASI İLE KARŞILAŞMAYIN

Elektrik dağıtım şebekesinin, ilgili bölgedeki abone sayısına göre tesis edilmesi sonucu kaçak elektrik kullanımının şebekedeki yükü artırarak elektrik kesintisi ve gerilim düşümü gibi olumsuzlukları meydana getirdiğini belirten Fırat EDAŞ, kaçak elektrik kullanımında can ve mal güvenliğinin tehlikeye atıldığını belirterek dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı. Fırat EDAŞ, Şirket tarafından adrese özel tesis edilerek abone numarası ile sisteme bağlanan sayaçların şirket bilgisi dışında sökülerek farklı bir adrese taşınması, ölçü sistemine, sayaca ya da yapı bina giriş noktasından sayaca kadar olan tesisata müdahale edilmesi sonucu cezai işlemler uygulandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada Elazığ, Bingöl, Malatya, Tunceli il ve ilçelerinden gelen talep ve ihbarlar üzerine Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne (EKAT) uygun olarak şirketin uzman ekipleri tarafından ağaç dallarının budandığına dikkat çekildi. Ağaç dallarının elektrik hatlarına temas etmesi durumunda meydana gelebilecek can ve mal güvenliği tehlikesi vurgulanırken kar ve rüzgârda yaşanan arıza durumlarına karşı önlem amacıyla ve ekosistem dengesi göz önünde bulundurularak bilinçli budama işlemlerinin şirkette görev yapan uzman ekiplerce gerçekleştirildiği ifade edildi. Ağaç budama işlemleriyle can ve mal kayıplarının önüne geçilmesinin yanı sıra, elektrik arızası gibi meydana gelebilecek risklerin de asgari düzeye indirildiğinin altı çizildi.

ŞEBEKELERE BİLİNÇSİZCE MÜDAHALE ETMEYİN

Fırat EDAŞ, alçak gerilim (AG) ve yüksek gerilim (YG) elektrik şebekelerinde her türlü bakım, onarım ve bağlantı yetkisinin sadece şirketin teknik ekiplerinde bulunduğuna dikkat çekti. Elektrik arızasına müdahale, enerji kesme-açma, armatür arızası, armatür takma, ağaç kesimi, sayaç değişikliği vb. gibi durumlarda şebeke ve direklere üçüncü şahısların müdahale etmesinin tehlikeli ve yasak olduğunu belirtti.

AĞAÇ BUDAMA İŞLEMİNDE ELEKTRİK HATLARINA DİKKAT

Elazığ, Bingöl, Malatya, Tunceli il ve ilçelerinden gelen talep ve ihbarlar üzerine Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne (EKAT) uygun olarak şirketimizin uzman ekipleri tarafından ağaç dallarının budandığına dikkat çekildi. Ağaç dallarının elektrik hatlarına temas etmesi durumunda meydana gelebilecek can ve mal güvenliği tehlikesi vurgulanırken kar ve rüzgârda yaşanan arıza durumlarına karşı önlem amacıyla ve ekosistem dengesi göz önünde bulundurularak bilinçli budama işlemlerinin uzman ekiplerce gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ağaç budama işlemleriyle can ve mal kayıplarının önüne geçilmesinin yanı sıra, elektrik arızası gibi meydana gelebilecek risklerin de asgari düzeye indirildiğinin altı çizildi.

Fırat EDAŞ, özel mülk alanlarında bulunan ağaçların budanması sonucunda kısa devre sebebiyle arıza kaynaklı kesintilere yol açılmaması ve ağaçların elektrik tesislerinin veya elektrik şebekesindeki iletkenlerin üzerine devrilmemesi için önlem alınması gerektiğini belirtti. Ağaç kesimi öncesinde planlı kesinti yapılabilmesi için mutlaka şirkete haber verilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

USULSÜZ ENERJİ TEDARİKİNİ BİLDİRİN

Usulsüz kullanımların şebekelerde büyük hasar meydana getirerek uzun süreli kesintilere yol açtığını, en önemlisi de can ve mal güvenliğinin tehlikeye atıldığını belirterek usulsüz işlemlerde suç duyurusunda bulunulacağını ifade eden Fırat EDAŞ, ilgili işlemler için 7/24 hizmet veren 186 Arıza, İhbar ve Çözüm Merkezi, Fırat EDAŞ mobil uygulaması ya da www.firatedas.com.tr resmi internet sayfası üzerinden iletişime geçilmesi gerektiğini belirtti.