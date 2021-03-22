Satıcıya mutlaka yetki sözleşmesi imzalatalım

El-Aziz Emlakçılar Deneği Başkanı Nuri Gülyüz, emlakçılara uyarılarda bulunarak gayrimenkul satışı yapan vatandaşlara mutlaka yetki sözleşmesini imzalatılması gerektiğini söyledi.

ELZEM-DER Başkan Nuri Gülyüz, Emlakçıların her müşterisine mutlaka yetki sözleşmesi imzalatması gerektiğini ifade ederek “Yetki sözleşmesi almadan ilana attığımız ve satışa sunduğumuz her bir gayrimenkul için suç işlemiş oluyoruz. Tapuda ismi yazan kişiyle gayrimenkulün bilgilerinin doğruluğunu beyan ettirip ve satışını da kendi isteği doğrultusunda emlakçıya verdiğine ve yine bu emlakçıdan başkasının satamayacağına dair bir yetki mutlaka almamız gerekiyor”.

“YAPILAN İŞ SONRASI MUTLAKA FATURA ALINMALI”

Başkan Gülyüz; “Bu sözleşme ile emlakçı hem kendisini, hem haklarını (devre dışı bırakılmamak, ayakçıların önüne geçmek ve komisyon ücretini tam almak) garanti altına almış olacaktır. Müşteride güven ve kaliteli bir hizmet istiyorsa gayrimenkulünü satışa vereceği emlakçıya yetki sözleşmesi imzalamalı. Satış sonrası ise mutlaka verdiği komisyon (%2+KDV) ücreti kadar fatura istemelidir. Meslektaşlarımız böylelikle biz hem gerçekten çok itibarlı olan mesleğimizi en iyi şekilde yapmış olacak. Müşterilerimiz ise bu şekilde gerçek emlak danışmanları tarafından daha kaliteli hizmet alacak. Çünkü ayakçıların ne faturası nede yetki sözleşmesi alacağı bir yetkisi var”

“EMLAKÇILAR OLARAK BİRLİKTELİĞİ SAĞLAMALIYIZ”

El-Aziz Emlakçılar Deneği Başkanı Nuri Gülyüz; “Biz emlakçılar olarak ayakçıların önüne geçmek için, mesleğimizi itibarsızlıktan çıkarmak için, müşteri tarafından devre dışı bırakılmamak için ve sayamadığım birçok sıkıntılarımız için kesinlikle ve kesinlikle bir olup tek ses olmamız lazım derneğimize katılım sağlayalım” dedi.